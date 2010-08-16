Нижнему Тагилу пожар в заповеднике "Висим" не угрожает

По словам начальника нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олега Полевщикова, если ситуация изменится в худшую сторону, тагильские пожарные будут готовы к борьбе с огнем. Если будет необходимо, тагильчане предоставят для борьбы с пожаром в заповеднике "Висим" спец.технику и огнеборцев. Не исключено, что людей придется отзывать из отпусков.

Сейчас за пожаром в Висимском заповеднике следят с помощью спутника, который реагирует на распространение тепла. Общая площадь пожара в Висимском заповеднике по данным на 17 часов понедельника составляет 600 гектаров, сообщила инспектор пресс-службы главного управления МЧС по Свердловской области Ксения Семисынова.

К полудню удалось потушить около 3000 тысяч метров пожара по периметру. Расстояние до ближайшего населенного пункта, Верхнего Тагила, 10 километров. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

В тушении задействованы самолет МЧС России ИЛ-76 и вертолет МИ-8, которые в течение дня уже сбросили на горящий заповедник более 150 тонн воды.