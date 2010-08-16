Общественность Нижнего Тагила выступила против насилия над детьми

Недавно было принято положение Совета и проведено заседание, на котором обсудили наиболее острые темы. В сентябре по предложению Совета планируется провести Общегородское родительское собрание.

В целом весь этот комплекс мероприятий направлен на то, чтобы объединить общественность города, привлечь внимание к проблемам насилия и жестокого обращения с детьми и активизировать гражданскую позицию тагильчан.

Инициатор создания Общественного совета - некоммерческая организация "Центр семейной терапии и консультирования", действующая при содействии всероссийского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, призывает всех инициативных тагильчан присоединиться к работе совета.