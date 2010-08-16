Общественность Нижнего Тагила выступила против насилия над детьми
16 августа 2010, 11:15ОбществоОльга
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Сделан еще один шаг на пути построения в Нижнем Тагиле системы защиты от насилия детей и подростков, а также системы единой помощи пострадавшим. В городе сформирован Общественный совет, в который вошли представители городских некоммерческих организаций, работающих в сфере охраны семьи и детства, а также инициативные тагильчане.
Недавно было принято положение Совета и проведено заседание, на котором обсудили наиболее острые темы. В сентябре по предложению Совета планируется провести Общегородское родительское собрание.
В целом весь этот комплекс мероприятий направлен на то, чтобы объединить общественность города, привлечь внимание к проблемам насилия и жестокого обращения с детьми и активизировать гражданскую позицию тагильчан.
Инициатор создания Общественного совета - некоммерческая организация "Центр семейной терапии и консультирования", действующая при содействии всероссийского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, призывает всех инициативных тагильчан присоединиться к работе совета.
© Виктория Мельникова
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