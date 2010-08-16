Росгидромет хотят реформировать

Предполагается увеличить число пунктов метеорологических наблюдений, раз в пять лет обновлять компьютерную базу, а также с 2020-го по 2030 год провести "плановую модернизацию, соответствующую мировому уровню".

Ожидается, что через 20 лет экономический эффект от работы обновленной метеослужбы составит 55 миллиардов рублей в год. Объемы затрат на реализацию стратегии в документе не прописаны. Однако предполагается, что суммарный экономический эффект за все время работы стратегии должен почти в три раза превысить планирующиеся затраты.