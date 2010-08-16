Росгидромет хотят реформировать
16 августа 2010, 15:53ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министерство природы предложило реформировать Росгидромет и внесло в правительство стратегию развития службы до 2030 года.
Задуматься об эффективности работы Росгидромета чиновников заставили жара и ее последствия, пишет газета "РБК daily".
Предполагается увеличить число пунктов метеорологических наблюдений, раз в пять лет обновлять компьютерную базу, а также с 2020-го по 2030 год провести "плановую модернизацию, соответствующую мировому уровню".
Ожидается, что через 20 лет экономический эффект от работы обновленной метеослужбы составит 55 миллиардов рублей в год. Объемы затрат на реализацию стратегии в документе не прописаны. Однако предполагается, что суммарный экономический эффект за все время работы стратегии должен почти в три раза превысить планирующиеся затраты.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей