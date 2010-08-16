Тагильчан просят запастись терпением в связи с реконструкцией южного въезда

По словам заместителя мэра по городскому хозяйству и строительству Владимира Белова, после реконструкции дорога станет черырехполосной. Реализация масштабного проекта стала возможна после выделения Тагилу федеральных средств – 246-ти миллионов рублей – в рамках господдержки инвестплана модернизации города.

В этом году планируется реконструировать 4 километра автодороги. Затем реконструкция дороги будет продолжена до Леневского поста. Заказчиком работ выступает Управление автомобильных дорог Свердловской области. К ремонту привлекут тагильские дорожно-строительные организации.

Автомобильный поток на время ремонта будет пущен в объезд через поселок Горбуново, сохранится движение машин служб экстренной помощи и транспорта, осуществляющего жизнеобеспечение районов, находящихся в зоне ремонтных работ. Это, к примеру, Старатель и Руш, отметили в пресс-службе администрации города.