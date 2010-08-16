УВЗ выделил около 400 миллионов рублей на социальное развитие

Первый заместитель генерального директора ОАО НПК «Уралвагонзавод» Борис Дубровский проанализировал итоги работы корпорации в первом полугодии, определил вектор работы коллектива на следующий период и отметил, что 2010 год должен стать для корпорации в целом и для каждого работника в отдельности годом количественного и качественного роста. В первом полугодии удалось выйти на среднемесячную зарплату в размере 15200 рублей, к концу 2010 года средняя заработная плата в корпорации будет составлять 20000 рублей в месяц.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, на социальное развитие корпорация направила около 400 миллионов рублей, социальный пакет на одного работающего составил 2680 рублей в месяц.