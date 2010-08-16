УВЗ выделил около 400 миллионов рублей на социальное развитие
На НПК "УВЗ" прошла профсоюзная конференция, на которой были подведены итоги выполнения социальных обязательств в 2010 году.
Первый заместитель генерального директора ОАО НПК «Уралвагонзавод» Борис Дубровский проанализировал итоги работы корпорации в первом полугодии, определил вектор работы коллектива на следующий период и отметил, что 2010 год должен стать для корпорации в целом и для каждого работника в отдельности годом количественного и качественного роста. В первом полугодии удалось выйти на среднемесячную зарплату в размере 15200 рублей, к концу 2010 года средняя заработная плата в корпорации будет составлять 20000 рублей в месяц.
Как сообщает пресс-служба УВЗ, на социальное развитие корпорация направила около 400 миллионов рублей, социальный пакет на одного работающего составил 2680 рублей в месяц.
«Можно утверждать, что по итогам первого полугодия руководством Уралвагонзавода принимаются все необходимые меры по выполнению условий действующего коллективного договора. Дальнейшее повышение размера как заработной платы, так и величины социального пакета на каждого работника требует безусловного выполнения коллективом корпорации планов по производству продукции и, как результат, получение дополнительной прибыли. Важно понимать, что именно прибыль от хозяйственной деятельности является источником финансирования всех социальных программ на Уралвагонзаводе», - сказал Дубровский.