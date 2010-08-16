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В школах Нижнего Тагила хотят ввести урок по самообороне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В школах Нижнего Тагила хотят ввести урок по самообороне

16 августа 2010, 11:25ОбществоОльга
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