В школах Нижнего Тагила хотят ввести урок по самообороне

Курс "Личная безопасность ребенка", разработанный бывшим тагильчанином, ныне - жителем Екатеринбурга, педагогом и психологом Михаилом Рулевым, рассчитан на детей в возрасте от 7 до 11 лет. Среди школьников именно эта возрастная группа наименее подготовлена и способна к самозащите.

Знакомство тагильских педагогов и родителей с данной программой состоялось в рамках общественного проекта "Вместе защитим", цель которого - противодействие жестокому обращению с детьми. На последнем заседании областной межведомственной комиссии при правительстве области учебная программа была рекомендована к внедрению в образовательных учреждениях Свердловской области.

По словам автора программы М. А. Рулева, в ходе обучения дети узнают, как избежать опасных ситуаций, у них разовьется критическое мышление и они не будут доверчивыми с незнакомцами. Также они смогут познакомиться с основными принципами личной самообороны.