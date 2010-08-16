В Свердловской области будут производить ранцевые огнетушители
16 августа 2010, 16:07ОбществоОльга
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В Свердловской области будут производить ранцевые огнетушители. Такое решение было принято в связи с тем, что они хорошо показали себя при тушении пожаров в этом году, - сообщили JustMedia в Министерстве промышленности и науки региона.
Уже готова эскизная документация, решается вопрос о том, каким образом будут производиться огнетушители. Скорей всего, они будут изготовляться кооперацией предприятий. Одни производители будут выпускать мешки, другие - насосы.
Сейчас в министерстве промышленности и науки решают, когда и на каких предприятиях будет налажено производство ранцевых огнетушителей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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