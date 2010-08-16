В Свердловской области обрушилась стена жилого дома
16 августа 2010, 13:54ОбществоОльга
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ЧП случилось накануне, 15 августа, в поселке Буланаш Артёмовского городского округа.
«У дома барачного типа обвалилась стена на уровне 1-2 этажей с торца здания – на площади 16 кв. м. Пострадавших и погибших нет. Причина обрушения устанавливается», — сообщили в МЧС корреспонденту Накануне.Ru.
Отсутствие жертв связано с тем, что дом был заселён не полностью, на момент обрушения там проживали 16 человек, хотя всего он был построен на 24 квартиры. Причины ЧП выясняются, сообщает ИА REGNUM.
В пресс-службе ведомства также отметили, что в этом доме расположены 24 квартиры, но заселена лишь часть из них. Обрушение пришлось как раз на ту сторону, квартиры в которой были пусты. 16 жильцов барака эвакуированы и расселены, дом восстанавливаться не будет, — добавили в пресс-службе МЧС.
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