В Свердловской области обрушилась стена жилого дома

«У дома барачного типа обвалилась стена на уровне 1-2 этажей с торца здания – на площади 16 кв. м. Пострадавших и погибших нет. Причина обрушения устанавливается», — сообщили в МЧС корреспонденту Накануне.Ru.

Отсутствие жертв связано с тем, что дом был заселён не полностью, на момент обрушения там проживали 16 человек, хотя всего он был построен на 24 квартиры. Причины ЧП выясняются, сообщает ИА REGNUM.