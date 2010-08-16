В Свердловской области похолодало
16 августа 2010, 15:38ОбществоОльга
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Прохладная погода установится в Свердловской области на текущей неделе, ночью температура воздуха будет опускаться до плюс 4 градусов.
В области ожидаются несильные дожди, преобладающая температура днем - плюс 14-19 градусов, ночью - 4-9 градусов, сообщила главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко агентству "Интерфакс-Урал".
Галина Шепоренко уточнила, что данная погода соответствует климатической норме.
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