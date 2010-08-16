В Верхотурье построят туристический комплекс

"Помимо восстановления храмового комплекса в городе будут построены новые жилые дома, школа, котельная, проложены газовые сети и новые дороги", - цитирует "JustMedia"исполняющего обязанности министра по физической культуре и спорту Свердловской области Николая Гарбузова.

Программа "Формирование туристско-рекреационной зоны "Духовный центр Урала" рассчитана на 2011-2015 годы. В течение этого срока из бюджета Свердловской области на создание туркомплекса в Верхотурье будет выделено 9,7 миллиарда рублей. Местный бюджет выделит около 300 миллионов рублей. Из федерального бюджета возможно получить около 3 миллионов рублей.

Николай Гарбузов отметил, что Свято-Николаевский монастырь будет включен в реестр объектов федеральной собственности, храмовый комплекс останется в собственности области.