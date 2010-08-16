Вражда соседей закончилась гибелью собаки
16 августа 2010, 16:16ОбществоОльга
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Драма разыгралась в коллективном саду на Восточном шоссе.
В милицию позвонила женщина и рассказала, что ее собаку зарезали. Как сообщает пресс-служба УВД, пьяный сосед пришел на участок к женщине и ударил дворняжку ножом, заявив, что она его покусала.
Хозяева животное отбили и спрятали в конуре. А спустя некоторое время сосед вернулся в компании двух парней и, пока те держали собаку, закончил начатое.
За жестокое обращение с животным мужчине грозит до 2-х лет лишения свободы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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