Вражда соседей закончилась гибелью собаки

В милицию позвонила женщина и рассказала, что ее собаку зарезали. Как сообщает пресс-служба УВД, пьяный сосед пришел на участок к женщине и ударил дворняжку ножом, заявив, что она его покусала.

Хозяева животное отбили и спрятали в конуре. А спустя некоторое время сосед вернулся в компании двух парней и, пока те держали собаку, закончил начатое.

За жестокое обращение с животным мужчине грозит до 2-х лет лишения свободы.