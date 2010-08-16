Японские пенсионерки покорили Казбек
16 августа 2010, 16:00ОбществоОльга
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В Северной Осетии две пенсионерки из Японии, 67-ми и 79-ти лет, совершили восхождение на гору Казбек.
Об этом сообщили в республиканском комитете по туризму, передает ИТАР-ТАСС. Гостьи из Японии специально приехали в Россию, чтобы подняться на Казбек, и дошли до вершины по туристическому пешеходному маршруту.
Всего поход на Казбек обычно занимает около недели. Несмотря на свой возраст, пенсионеркам пришлось использовать в восхождении "кошки" и "перила": снежно-ледовый рельеф начинается на высоте 2400 метров, а в это время года снег тает и обнажается лед.
Напомним, гора Казбек имеет высоту 5033 метра и является одной из высочайших вершин Кавказа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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