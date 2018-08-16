Делегация из Свердловской области посетит с рабочим визитом Магадан

Ознакомительная поездка станет частью реализации сотрудничества между двумя регионами, соглашение о котором было подписано на проходившей в Екатеринбурге выставке «Иннопром-2018». Тогда глава Свердловской области и врио губернатора Магаданской области Сергей Носов договорились об обмене опытом в сфере медицины и здравоохранения и открытии новых рынков сбыта.