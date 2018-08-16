Делегация из Свердловской области посетит с рабочим визитом Магадан

Делегация представителей Свердловской области совершит четырёхдневную ознакомительную поездку в Магаданскую область. Визит запланирован в рамках соглашения о сотрудничестве между регионами, которое было подписано 9 июля на выставке «Иннопром-2018».
25 августа Магаданскую область посетят уральские чиновники. В состав делегации войдут министр промышленности Сергей Пересторонин, министр инвестиций Виктория Казакова, замминистра строительства Виктор Московских и ряд других областных министров.
Нижний Тагил будут представлять врио мэра города Владислав Пинаев, глава Горнозаводского округа Евгений Каюмов и начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Возглавит делегацию глава Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает URA.RU.
Ознакомительная поездка станет частью реализации сотрудничества между двумя регионами, соглашение о котором было подписано на проходившей в Екатеринбурге выставке «Иннопром-2018». Тогда глава Свердловской области и врио губернатора Магаданской области Сергей Носов договорились об обмене опытом в сфере медицины и здравоохранения и открытии новых рынков сбыта.