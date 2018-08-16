Духовный лидер старообрядцев митрополит Корнилий приедет в Нижний Тагил

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
18-19 августа в Нижний Тагил приедет предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Он поучаствует в закладке храма в Нижнем Тагиле, а также возглавит службу.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Европейско-Азиатские Новости
Помимо Нижнего Тагила в планах у митрополита побывать в Староуткинске, где проживает большое количество старообрядцев. Церковнослужитель освятит там старообрядческий храм. Визит в эти места состоится 16 и 17 августа.
Затем митрополит Корнилий поедет в Ивдель. Там он освятит храм, возведенный во имя «первого русского старообрядца» Протопопа Аввакума.
Материалы по теме
Делегация из Нижнетагильской епархии приняла участие в VIII Съезде законоучителей Екатеринбургской митрополии
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей