Как на Дальнем Востоке обманываю государство с помощью ухода от налогов

Как сообщает телеканал «360», в прошлом году объем инвестиций в основной капитал региона превысил 1,2 триллиона рублей. Самый большой вклад в экономику внесли нефтехимическая промышленность, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство и туризм. Однако привлекательные условия оборачиваются новыми проблемами для органов исполнительной власти, так как некоторые предприниматели регулярно уходят от уплаты налогов.

Например, компания «Армсахстрой», которая покупала работы у аффилированных фирм с упрощенной системой налогообложения, занималась переселением жителей из аварийного и ветхого жилья. Предприятие за два года уклонилось от уплаты налога более чем на 179 миллионов рублей. Долг был погашен после возбуждения уголовного дела.

Самую широкую известность получило дело о банкротстве рыбокомбината «Островной». В 2016 году сотрудникам перестали платить зарплату – задолженность предприятия составила 6,8 миллионов рублей. Следственные проверки показали, что гендиректор предприятия вывела со счетов предприятия около 115 миллионов рублей, которые должны были пойти на уплату налогов за 2015 год.

Нередко недобросовестные бизнесмены создают входной НДС из воздуха. Сырье закупают у тех, кто использует упрощенные системы налогообложения. А чтобы не платить НДС, «рисуют» его для своих заказчиков.

Услугами фирм-однодневок местные нерадивые предприниматели пользуются как для ухода от налогов, так и для отмывания денег, заключая договоры займа и выводя средства, не отчитываясь перед налоговой.