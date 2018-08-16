Медики на сигвеях будут дежурить в День города в Екатеринбурге

Данные транспортные средства позволяют увеличить скорость реагирования медработников на вызовы в 2,5 раза. Практика передвижения мобильных бригад на сигвеях появилась в столице Урала во время проведения ЧМ по футболу.

Электрокары оснащены носилками, что позволит за короткий промежуток времени доставить больного до машины скорой помощи.