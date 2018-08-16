Медики на сигвеях будут дежурить в День города в Екатеринбурге

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18 августа, в День города, врачи в Екатеринбурге будут ездить на сигвеях и электрокарах в местах массовых гуляний горожан.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
Данные транспортные средства позволяют увеличить скорость реагирования медработников на вызовы в 2,5 раза. Практика передвижения мобильных бригад на сигвеях появилась в столице Урала во время проведения ЧМ по футболу.
Электрокары оснащены носилками, что позволит за короткий промежуток времени доставить больного до машины скорой помощи.
Кроме того, для мобильных бригад были закуплены три сигвея, которые оснащены дефибрилляторами.
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