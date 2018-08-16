МТС вернул безлимитный интернет на «Тарифище»

При подключении пользователи получат безлимитный интернет, а также 500 минут и 500 SMS в месяц на все сети России. Далее можно настроить тариф под себя - интернет останется безлимитным, а набор минут и SMS можно выбрать из четырех вариантов: 500, 800, 1500 и 3000 минут иSMS. Во время поездок по России все входящие в сети МТС будут бесплатными, а пакет минут можно расходовать на междугородние вызовы абонентам любых операторов.

Новое предложение МТС не зря получило название «Тарифище»: мобильный интернет в любом объёме, настраиваемые пакеты минут и SMS, домашние условия, действующие в сети МТС по всей России, и за всё это можно даже не платить! Хотите подробностей? Рассказываем.

Интернет без конца

Тут всё просто: качайте, сколько захотите. 10, 20, 30 ГБ… Больше? Да, если сможете, но про здоровый сон тоже не забывайте. Ждёте каких-то «но»? Оно единственное: МТС оставляет за собой право ограничивать трафик, который создают торренты.

Что с минутами и SMS

По умолчанию в тариф включено 500 минут и 500 SMS в месяц на любые телефонные номера России. То есть, пока вы не исчерпали эти пакеты, в этом тарифе нет междугородних вызовов. Если вам мало 500 минут и SMS, настройте их количество под себя: увеличьте объёмы пакетов до 800, 1500 или 3000 SMS и минут. Сделать это можно в бесплатном приложении «Мой МТС» или в Личном кабинете на сайте оператора.

Как меняются условия для интернета и пакетов в поездках по России

Для пакетов минут и SMS — никак. А вот мобильный интернет может быть ограничен по скорости. Когда вы покинете домашний регион, вы можете использовать на максимальной скорости 500 МБ в день, после чего до конца календарного дня скорость будет ограничена до 128 кбит/с.

Сколько стоит

Вариант тарифа с минимальными пакетами минут и SMS обходится в Свердловской области в 360 рублей в месяц. Если пакеты увеличивать, возрастёт и стоимость:

800 минут и 800 SMS — 480 рублей;

1500 минут и 1500 SMS — 680рублей;

3000 минут и 3000 SMS — 1080 рублей.

А можно вообще не платить?