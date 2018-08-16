МТС вернул безлимитный интернет на «Тарифище»

Клиенты МТС получат неограниченный объем интернет-трафика, оплаченный пакет междугородних звонков и бесплатные входящие в любой точке страны в сети МТС.
При подключении пользователи получат безлимитный интернет, а также 500 минут и 500 SMS в месяц на все сети России. Далее можно настроить тариф под себя - интернет останется безлимитным, а набор минут и SMS можно выбрать из четырех вариантов: 500, 800, 1500 и 3000 минут иSMS. Во время поездок по России все входящие в сети МТС будут бесплатными, а пакет минут можно расходовать на междугородние вызовы абонентам любых операторов.
Новое предложение МТС не зря получило название «Тарифище»: мобильный интернет в любом объёме, настраиваемые пакеты минут и SMS, домашние условия, действующие в сети МТС по всей России, и за всё это можно даже не платить! Хотите подробностей? Рассказываем.
Интернет без конца
Тут всё просто: качайте, сколько захотите. 10, 20, 30 ГБ… Больше? Да, если сможете, но про здоровый сон тоже не забывайте. Ждёте каких-то «но»? Оно единственное: МТС оставляет за собой право ограничивать трафик, который создают торренты.
Что с минутами и SMS
По умолчанию в тариф включено 500 минут и 500 SMS в месяц на любые телефонные номера России. То есть, пока вы не исчерпали эти пакеты, в этом тарифе нет междугородних вызовов. Если вам мало 500 минут и SMS, настройте их количество под себя: увеличьте объёмы пакетов до 800, 1500 или 3000 SMS и минут. Сделать это можно в бесплатном приложении «Мой МТС» или в Личном кабинете на сайте оператора.
Как меняются условия для интернета и пакетов в поездках по России
Для пакетов минут и SMS — никак. А вот мобильный интернет может быть ограничен по скорости. Когда вы покинете домашний регион, вы можете использовать на максимальной скорости 500 МБ в день, после чего до конца календарного дня скорость будет ограничена до 128 кбит/с.
Сколько стоит
Вариант тарифа с минимальными пакетами минут и SMS обходится в Свердловской области в 360 рублей в месяц. Если пакеты увеличивать, возрастёт и стоимость:
800 минут и 800 SMS — 480 рублей;
1500 минут и 1500 SMS — 680рублей;
3000 минут и 3000 SMS — 1080 рублей.
А можно вообще не платить?
Да! Оформите банковскую карту «МТС Smart Деньги». Совершайте по ней покупки в магазинах, оплачивайте ЖКХ, походы в кафе и т. п. на сумму 20 000 рублей в месяц или больше и — ничего не платите за свой «Тарифище».