Парк развлечений «Ягода-Малина» и «Кинофокс» закрыты в Каменске-Уральском

При проверке кинотеатра было установлено, что помещения не соответствуют требованиям пожнадзора, кроме того, не обустроен эвакуационный выход из помещений. В парке развлечений игровая комната расположена на путях эвакуации, а между боулингом и кафе не обустроены двери, согласно пожарным нормам.