Парк развлечений «Ягода-Малина» и «Кинофокс» закрыты в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском деятельность кинотеатра «Кинофокс» и парка развлечений «Ягода-Малина» была приостановлена из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности.
При проверке кинотеатра было установлено, что помещения не соответствуют требованиям пожнадзора, кроме того, не обустроен эвакуационный выход из помещений. В парке развлечений игровая комната расположена на путях эвакуации, а между боулингом и кафе не обустроены двери, согласно пожарным нормам.
Городская прокуратура обратилась в суд, потребовав закрыть указанные здания. Суд требование удовлетворил. Объекты закрыты до устранения нарушений, рассказали в прокуратуре региона.
Также проверка затронула иные комплексы в городе – ТЦ «Колизей», «Дом», «Мегамарт», «Октябрьский», «Мандарин», «Сказка», ТК «Джазз» и рынок «Центральный». На данных объектах обнаружены распространенные нарушения: захламление выходов для эвакуации, отсутствие навигации и огнетушителей. Нарушители были наказаны штрафами.