Подготовка проекта моста через тагильский пруд будет завершена 20 августа

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Работы по проектированию моста через нижнетагильский пруд будут завершены 20 августа. После проект будет передан на государственную экспертизу.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам Владислава Пинаева, перед тем, как передать готовый проект на экспертизу, будет проведено совещание, в ходе которого пройдет обсуждение проекта, и, возможно, будут внесены какие-либо дополнительные корректировки.
После совещания выходим на экспертизу. После получения положительного заключения экспертизы (октябрь-ноябрь) мы готовы будем выходить на реализацию проекта, рассказал Владислав Пинаев.
Кроме того, врио главы Нижнего Тагила отметил, что этот проект соответствует майским указам президента с точки зрения снижения экологической нагрузки.
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