Подготовка проекта моста через тагильский пруд будет завершена 20 августа

По словам Владислава Пинаева, перед тем, как передать готовый проект на экспертизу, будет проведено совещание, в ходе которого пройдет обсуждение проекта, и, возможно, будут внесены какие-либо дополнительные корректировки.

После совещания выходим на экспертизу. После получения положительного заключения экспертизы (октябрь-ноябрь) мы готовы будем выходить на реализацию проекта, рассказал Владислав Пинаев.