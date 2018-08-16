Полуторометровые часы в виде хоккейной шайбы появятся в Екатеринбурге

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17 августа в центре Екатеринбурга появятся часы в виде хоккейной шайбы размером полтора метра.
Сюжеты: Екатеринбург
Часы будут вести обратный отcчет до первой игры екатеринбургского клуба «Автомобилист» в новом хоккейном сезоне.
Торжественное открытие механизма пройдет в 13.00 на на перекрёстке улиц Попова и Вайнера.
После церемонии часы перенесут к КРК «Уралец». Там табло конструкции будет напоминать болельщикам о датах ближайших домашних матчей, сообщает «Областная газета».
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