Попавшие в ДТП в Подмосковье юные тагильчане вернулись домой

Ребят везли из санатория на станцию, чтобы отправить электричкой в Нижний Тагил. Автобус отъехал от пансионата 500 метров, когда водителю стало плохо: оторвался тромб. Машина съехала на обочину. В момент ЧП в автобусе находились восемь человек, остальные дети ждали в пансионате.