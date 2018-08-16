Попавшие в ДТП в Подмосковье юные тагильчане вернулись домой

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23 ребенка, которые попали в ДТП в Московской области, вернулись в Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
Ребята – участники коллектива бальных танцев ГДМ – вернулись домой. 11 августа автобус, в котором находились юные тагильчане, попал в ДТП.
Ребят везли из санатория на станцию, чтобы отправить электричкой в Нижний Тагил. Автобус отъехал от пансионата 500 метров, когда водителю стало плохо: оторвался тромб. Машина съехала на обочину. В момент ЧП в автобусе находились восемь человек, остальные дети ждали в пансионате.
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Шестерых пострадавших обследовали врачи. Серьезных травм никто не получил.
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