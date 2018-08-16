Проект легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле будет готов к декабрю

Как сообщил врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, проектирование легкоатлетического манежа в Дзержинском районе началось за счёт привлечения средств из внебюджетных источников. Над проектом работает крупная московская компания, имеющая более 700 готовых спортивных объектов по всей стране и ближнему зарубежью.

Стоимость проекта снизилась, потому что мы привязаны к типовому проекту, который прошёл обкатку, в котором устранены недостатки. Остаётся только привязать проект к действующему земельному участку на Вагонке, который уже определён и будет совмещён с реконструкцией «Кургана памяти»,рассказал Владислав Юрьевич.