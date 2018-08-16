Проект легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле будет готов к декабрю

Проектная документация по строительству легкоатлетического манежа в Дзержинском районе Нижнего Тагила будет составлена к концу декабря 2018 года, а уже в 2019 году муниципалитет планирует разместить заказ на поиск подрядчика для начала работ.
Как сообщил врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, проектирование легкоатлетического манежа в Дзержинском районе началось за счёт привлечения средств из внебюджетных источников. Над проектом работает крупная московская компания, имеющая более 700 готовых спортивных объектов по всей стране и ближнему зарубежью.
Стоимость проекта снизилась, потому что мы привязаны к типовому проекту, который прошёл обкатку, в котором устранены недостатки. Остаётся только привязать проект к действующему земельному участку на Вагонке, который уже определён и будет совмещён с реконструкцией «Кургана памяти»,рассказал Владислав Юрьевич.
Проектно-сметная документация будет готова в декабре 2018 года, после чего она пройдёт государственную экспертизу, положительное заключение которой муниципалитет планирует получить в феврале 2019 года. Власти города ведут переговоры с Министерством спорта и Министерством строительства о включении финансирования строительства манежа в муниципальный и региональный бюджеты. Также в 2019 году планируется размещение заказа на поиск подрядчика на портале госзакупок.