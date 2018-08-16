Шесть детских садов могут появиться в Нижнем Тагиле в 2019 году

Администрация Нижнего Тагила планирует в 2019 году начать строительство 6-ти детских садов, для того чтобы полностью решить проблему с дефицитом мест в ясельных группах дошкольных образовательных учреждений. На данный момент поданы заявки для двух детсадов на ГГМ.
На прошедшей 16 августа пресс-конференции для региональных и муниципальных СМИ врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев озвучил планы по строительству новых дошкольных образовательных учреждений на территории города.
На 2019 год поданы заявки на строительство двух детских садов на ГГМ вместимостью 170 мест. Были взяты типовые проекты, которые получили одобрение со стороны соответствующих ведомств и министерств, сообщил Владислав Юрьевич журналистам.
Почему детские сады? Есть требования определенные к ясельным группам. Они должны располагаться только на первых этажах. Так как детсады двухэтажные, то в итоге, строя один садик, мы переселяем на второй этаж группу с первого этажа, с детских садов других районов. А помещения ремонтируем и заселяем ясельными группами,пояснил врио главы Нижнего Тагила.
В планах властей Нижнего Тагила на 2019 год подать заявки на строительство ещё четырёх детских садов. В качестве примера для строительства будет использован опыт создания ясельных групп в Дзержинском районе. Строительством новых дошкольных образовательных учреждений администрация планирует закрыть потребность города в детских садах, исполняя тем самым майские указы президента РФ.