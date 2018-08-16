Шесть детских садов могут появиться в Нижнем Тагиле в 2019 году

На прошедшей 16 августа пресс-конференции для региональных и муниципальных СМИ врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев озвучил планы по строительству новых дошкольных образовательных учреждений на территории города.

На 2019 год поданы заявки на строительство двух детских садов на ГГМ вместимостью 170 мест. Были взяты типовые проекты, которые получили одобрение со стороны соответствующих ведомств и министерств, сообщил Владислав Юрьевич журналистам.

Почему детские сады? Есть требования определенные к ясельным группам. Они должны располагаться только на первых этажах. Так как детсады двухэтажные, то в итоге, строя один садик, мы переселяем на второй этаж группу с первого этажа, с детских садов других районов. А помещения ремонтируем и заселяем ясельными группами,пояснил врио главы Нижнего Тагила.