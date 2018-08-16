Светлана Орлова обсудила с Путиным достижения Владимирской области

Как сообщает издание «Губерния», Орлова заявила, что в области отремонтировали храмы, музеи, школу, дорогу, поликлинику и набережную. На эти цели выделили 75 миллионов рублей. В 2019 году на улучшение области планируют пустить еще 350 миллионов.

Губернатор сказала, что в этом году Владимирскую область посетило много туристов, которые остались довольны красотами региона с богатой историей.

Валовый региональный продукт области за четыре года стал больше на 30% и составил 392 миллиарда рублей. Еще в регион были привлечены инвестиции в сумме 360 миллиардов рублей. По утверждению Орловой, с 2015 года бюджет области - бездефицитный.

Кроме этого, во Владимирской области было построено восемь новых школ. Каждый год для этих целей из местного и федерального бюджетов выделяют по 552 миллиона рублей. Также было возведено 16 объектов спортивной инфраструктуры, в частности, четыре ледовых дворца.

Орлова акцентировала внимание на том, что более трех тысяч граждан в области переселились из ветхих зданий в новые квартиры.