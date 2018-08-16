Светлана Орлова обсудила с Путиным достижения Владимирской области

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова встретилась с президентом России Владимиром Путиным 16 марта в Ново-Огарево. В ходе встречи она рассказала главе государства об успехах региона за последнее время.
Как сообщает издание «Губерния», Орлова заявила, что в области отремонтировали храмы, музеи, школу, дорогу, поликлинику и набережную. На эти цели выделили 75 миллионов рублей. В 2019 году на улучшение области планируют пустить еще 350 миллионов.
Губернатор сказала, что в этом году Владимирскую область посетило много туристов, которые остались довольны красотами региона с богатой историей.
Валовый региональный продукт области за четыре года стал больше на 30% и составил 392 миллиарда рублей. Еще в регион были привлечены инвестиции в сумме 360 миллиардов рублей. По утверждению Орловой, с 2015 года бюджет области - бездефицитный.
Кроме этого, во Владимирской области было построено восемь новых школ. Каждый год для этих целей из местного и федерального бюджетов выделяют по 552 миллиона рублей. Также было возведено 16 объектов спортивной инфраструктуры, в частности, четыре ледовых дворца.
Орлова акцентировала внимание на том, что более трех тысяч граждан в области переселились из ветхих зданий в новые квартиры.
Помимо всего, сократились объемы долга на 600 миллионов рублей за поставленный газ. Также в регионе строят ФАПы и ведется работа по привлечению медицинских работников при помощи различных выплат. Владимир Путин дал обещание оказать помощь в открытии в Коврове перинатального центра.