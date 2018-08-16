Тагильские библиотекари принимают участие в профессиональной школе «Лидер»

Тема сессии этого года — «Художественная литература в чтении детей и молодежи». Для участников школы организованы лекции, тренинги и интерактивные программы.

46 библиотекарей из 25 регионов России приехали, чтобы обменяться опытом по продвижению чтения. Также участники презентуют свои проекты.

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