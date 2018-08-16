Тагильские библиотекари принимают участие в профессиональной школе «Лидер»

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Сотрудники Центральной городской библиотеки впервые принимают участие во Всероссийской профессиональной школе «Лидер», которая проходит в Нижнем Новгороде.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тема сессии этого года — «Художественная литература в чтении детей и молодежи». Для участников школы организованы лекции, тренинги и интерактивные программы.
46 библиотекарей из 25 регионов России приехали, чтобы обменяться опытом по продвижению чтения. Также участники презентуют свои проекты.
Видео
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Видео: Тагил-ТВ
Как отметили тагильские представители, многие формы работы с читателями уже используются в Центральной городской библиотеке, сообщает «Тагил-ТВ».
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