Жива, в больнице: пропавшая пиарщица «Опоры России» найдена в Екатеринбурге

23-летняя девушка была обнаружена живой. Знакомые сообщили СМИ, что в настоящее время девушка находится в одной из городских больниц.

Родные не могут понять, что с ней произошло. Известно, что, попав в руки медиков скорой помощи, девушка сообщила номер телефона своей подруги, тогда ее и нашли.