Жива, в больнице: пропавшая пиарщица «Опоры России» найдена в Екатеринбурге

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Екатеринбургская пиарщица свердловского областного отделения общественной организации «Опора России» Виктория Конюхова, пропавшая в столице Урала 13 августа, была найдена 15 августа в одной из больниц.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: URA.RU
23-летняя девушка была обнаружена живой. Знакомые сообщили СМИ, что в настоящее время девушка находится в одной из городских больниц.
Родные не могут понять, что с ней произошло. Известно, что, попав в руки медиков скорой помощи, девушка сообщила номер телефона своей подруги, тогда ее и нашли.
Напомним, екатеринбурженка исчезла 13 августа. Днем позже новость о ее пропаже распространилась по соцсетям и СМИ. Сообщалось, что девушка была на грани нервного срыва.
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