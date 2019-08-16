Что получит рейдер Сергей Говядин в случае ареста предпринимателя Худояна?

Говядин - довольно известная медийная персона, «49-летний миллионер и олигарх», как писала про него «Комсомольская правда». Недавно он расстался с «Мисс Мира 2008» Ксенией Сухиновой. Вот только непонятно, каким именно бизнесом занимается олигарх, так обширна сфера его интересов, пишет lenta.ru.

Вместе с Ильдаром Самиевым он участвовал в выводе средств из государственного «Связь-Банка», а также был замечен в мошенничестве с квартирами в элитном ЖК Knightsbridge.

В 2014 году ООО «Оптима Проперти Менеджмент» оформило в ПАО «Связь-Банк» кредитную линию на 95 миллионов долларов, направив средства на покупку квартир в строящемся в Хамовниках жилом комплексе. База данных Endole утверждает, что между «Оптима Проперти Менеджмент» и Говядиным тесная связь.

Комплекс сдали в 2016 году, но кредитор так и не получил деньги. У должника остались квартиры, стоимость которых вряд ли сможет погасить проценты, более миллиарда рублей оказалось на счетах застройщика ЖК, который и контролируется бизнесменом Говядиным.

Также он замечен в истории с Липецкой табачной фабрикой, которая производит дешевенькие сигареты. Именно «Кресты», «Фараон» и «Космонавт» чаще всего любят подделывать, а их стоимость не превышает величину акциза – около 50 рублей.

Адвокат Худояна Александр Карабанов уверен, что уголовное дело против его клиента как раз и нужно, чтобы Говядин и Самиев смогли отстоять свои интересы. Самиев сейчас сам находится в изоляторе, материалы уголовного дела о крупном мошенничестве составили 18 томов. Все они связаны с продажей недвижимости. Так, принадлежащая ему компания «Соратник» продала Risegate Enterprises Ltd земельный участок с коттеджем. Деньги продавец получил (более 800 тысяч долларов), но недвижимость на покупателя так и не оформил.

Вторым фигурантом этого дела стал некто Говорухин, оказавшийся доверенным лицом Говядина. Он и написал заявление в полицию, после чего Альберта Худояна задержали.

Бизнесмена поместили под домашний арест, но затем отправили в СИЗО, очевидно сочтя недостаточной меру пресечения. .