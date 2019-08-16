Глава МУПа в Новоуральске написал заявление на администратора паблика во ВКонтакте
Сегодня, 09:36ОбществоФото: Скриншот записи программы «Мужской разговор» «ЭХО-ТВ 24»
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В Новоуральске директор МКУ «Управление городского хозяйства» Сергей Ефимов обратился в прокуратуру с жалобой на администратора паблика «Новости Новоуральска» в социальной сети, пишет интернет-издание Znak.
Ефимов пояснил, что в группе часто появляется информация, «не соответствующая действительности».
В частности, глава МУПа рассказал, что ранее был размещен пост про кладбища, в котором его обвинили в коррупции, рассказали о его якобы любовницах, месте проживания и его личном автотранспорте. При этом Ефимов заявил, что не имеет ничего против публикаций о проблемах муниципалитета, например, о плохих дорогах. А администратор группы, по его мнению, просто пытается получить от него деньги за «блок на негатив».
Администратор паблика Мария Залесова журналистам издания сказала, что она публикует посты о проблемах города по обращению пользователей, сама он ничего не придумывает, аналогичные посты размещают и другие группы.
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