Глава МУПа в Новоуральске написал заявление на администратора паблика во ВКонтакте

В частности, глава МУПа рассказал, что ранее был размещен пост про кладбища, в котором его обвинили в коррупции, рассказали о его якобы любовницах, месте проживания и его личном автотранспорте. При этом Ефимов заявил, что не имеет ничего против публикаций о проблемах муниципалитета, например, о плохих дорогах. А администратор группы, по его мнению, просто пытается получить от него деньги за «блок на негатив».