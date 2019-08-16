На проект канатных дорог на горе «Белой» в Нижнем Тагиле понадобятся 68 млн рублей
На подготовку строительства туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле понадобятся дополнительно 68 миллионов рублей. Об этом рассказал гендиректор УК ТРК «Гора Белая» Леонид Гункевич, пишет Ура.ру.
Гункевич обратился к свердловским властям с просьбой внести корректировку в бюджет на подготовку к строительству комплекса. Ранее в бюджет было заложено 200 миллионов рублей.
Мы хотим внести корректировку в бюджет, потому что мы нашли возможность проектировать четвертую и шестую канатные дороги. На их проектирование мы заявили дополнительно 68 миллионов рублей, рассказал Гункевич.
Также гендиректор УК пояснил, что основная часть выделенных денег – это работа с документами и планирование. Около 10% суммы уйдет на зарплату сотрудников и уборку территории.
В 2020 году УК планирует получить из бюджета более 1,5 миллиарда рублей. С 2018 по 2028 годы власти вложат в проект 15 миллиардов рублей. По словам Гункевича, 30-40 миллиардов УК планирует получить от частных инвесторов.
К 2028 году на территории туркластера «Гора Белая» появятся 200 объектов, в том числе ФОК с бассейном, новые лыжные трассы, ледовые катки и гостиницы.