На проект канатных дорог на горе «Белой» в Нижнем Тагиле понадобятся 68 млн рублей

Гункевич обратился к свердловским властям с просьбой внести корректировку в бюджет на подготовку к строительству комплекса. Ранее в бюджет было заложено 200 миллионов рублей.

Мы хотим внести корректировку в бюджет, потому что мы нашли возможность проектировать четвертую и шестую канатные дороги. На их проектирование мы заявили дополнительно 68 миллионов рублей, рассказал Гункевич.

Также гендиректор УК пояснил, что основная часть выделенных денег – это работа с документами и планирование. Около 10% суммы уйдет на зарплату сотрудников и уборку территории.

В 2020 году УК планирует получить из бюджета более 1,5 миллиарда рублей. С 2018 по 2028 годы власти вложат в проект 15 миллиардов рублей. По словам Гункевича, 30-40 миллиардов УК планирует получить от частных инвесторов.