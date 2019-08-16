Тагильским дачникам пригрозили отключить электричество из-за долга в 4 миллиона
Сегодня, 21:39ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Компания «ЭнергосбыТ Плюс» пригрозила дачникам Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа отключением электроснабжения, если они не погасят задолженность перед организацией в срок до 20 августа, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле садоводческие товарищества задолжали организации 1,8 млн рублей, дачники ГГО — 2 млн. Всего по Свердловской области 300 садовых товариществ задолжали «ЭнергосбыТ Плюс» 86 млн рублей.
Представители компании отметили, что задолженность за лето выросла почти в два раза. Ещё в мае она составляла 49 млн рублей. Председатели товариществ-должников уже получили уведомления о необходимости внесения оплаты за электричество.
Материалы по теме
отключениеэлектричествосадоводызадолженностьдачаНижний ТагилГорноуральский городской округЭнергосбыТ Плюс
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей