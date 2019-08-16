Пилот «Уральских авиалиний» рассказал об экстренной посадке самолета
Сегодня, 14:53ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Летчик Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле в Подмосковье, рассказал, что испытывал в этом момент, пишет ИА «Регнум».
Сюжеты: Екатеринбург
Юсупов во время брифига в Екатеринбурге пояснил, что в экстренной ситуации не испытывал страха. Он пояснил, что видел перед собой поверхность поля и делал все возможное для мягкой посадки.
Напомним, что пилоты вернулись в Екатеринбург в ночь на 16 августа после аварийной посадки самолета с 226 пассажирами на борту. Инцидент произошел из-за столкновения борта с птицами. Пилот принял решение не выпускать шасси, что предотвратило опрокидывание самолета. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что пилотов необходимо представить к награде. Однако члены экипажа сообщают, что просто выполняли свою работу.
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