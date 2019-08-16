Пилоты «Уральских авиалиний», спасшие пассажиров, вернулись в Екатеринбург
Сегодня, 10:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбург в ночь на 16 августа вернулись пилоты «Уральских авиалиний», экстренно посадившие самолет на кукурузное поле в Подмосковье, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Сюжеты: Екатеринбург
Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин прилетели в Екатеринбург. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что пилотов судна необходимо наградить.
Напомним, экипаж борта А321 посадил самолет с технической неисправностью, возникшей из-за попадания в двигатели птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Во время посадки Юсупов принял решение не выпускать шасси, хотя это противоречило инструкциям. Однако именно это решение спасло жизнь пассажирам, не допустив опрокидывания самолета.
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