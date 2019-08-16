Пилоты «Уральских авиалиний», спасшие пассажиров, вернулись в Екатеринбург

Напомним, экипаж борта А321 посадил самолет с технической неисправностью, возникшей из-за попадания в двигатели птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Во время посадки Юсупов принял решение не выпускать шасси, хотя это противоречило инструкциям. Однако именно это решение спасло жизнь пассажирам, не допустив опрокидывания самолета.