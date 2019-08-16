Пилоты «Уральских авиалиний» удостоены звания Героев России

Глава государства заявил об этом сегодня на совещании с постоянными членами Совбеза. Путин пояснил, что командир самолета Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, остальные члены экипажа — орденами Мужества.

Напомним, на борту самолета А321 «Уральских авиалиний», летевшем из Москвы в Симферополь, было 226 пассажиров. При влете воздушное судно столкнулось со стаей птиц, которые попали в двигатель. Пилоты решили экстренно посадить самолет на кукурузном поле у деревни Рыбинское. Самолет успешно приземлился, несмотря на выключенные двигатели и отсутствие шасси. После происшествия за медпомощью обратились 76 человек, пострадавших нет.