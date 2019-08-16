Росстат выяснил рацион современных россиян

В 1980 году жители страны в среднем в год на человека употребляли 117 килограммов картофеля. К 2018 году показатель изменился в два раза и составил 59 килограммов в год на человека. Ранее россияне съедали 35 килограммов фруктов и овощей в год, теперь показатель составляет 74 килограмма на человека.