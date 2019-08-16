Росстат выяснил рацион современных россиян

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За последние 40 лет россияне стали есть меньше картофеля и больше овощей и фруктов, сообщается в данных исследования, проведенного Росстатом.
В 1980 году жители страны в среднем в год на человека употребляли 117 килограммов картофеля. К 2018 году показатель изменился в два раза и составил 59 килограммов в год на человека. Ранее россияне съедали 35 килограммов фруктов и овощей в год, теперь показатель составляет 74 килограмма на человека.
Кроме того, жители России стали употреблять больше рыбы и морепродуктов. В 1980 году в год среднестатистический житель страны съедал 17 килограммов, в 2018 году — 22 килограмма.
Помимо этого, снизилось потребление молока и макаронных изделий.
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