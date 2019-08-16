Свердловская область практически на 100% готова к началу учебного года
На территории Свердловской области завершаются проверки готовности школ к началу нового учебного года. Областное министерство образования и молодёжной политики заявило о том, что готовность региона составляет практически 100%.
Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, подводя итоги видеоконференции с заместителем министра просвещения РФ Татьяной Синюгиной, рассказал, что Свердловская область была отмечена в числе регионов-лидеров по уровню готовности к учебному году.
Я рад, что мы добились такого высокого результата. Сейчас подготовка к новому учебному году завершается, уверен, что к Дню знаний уральские школы будут соответствовать всем необходимым требованиям,отметил чиновник.
Всего в этом году в Свердловской области начнут работу 1031 школа. В День знаний в них отправятся 500 тыс. юных свердловчан, из них более 55 тыс. пойдут в первый класс. Крайним сроком окончания подготовки школ региона к новому учебному году является 20 августа.
Также в этом году на территории Свердловской области начнут работу новые школы. 1 сентября свои двери откроет школа № 1 в Екатеринбурге, в течение года в эксплуатацию будут введены ещё два образовательных учреждения — школа в Каменске-Уральском на 1275 учеников и школа № 100 в Нижнем Тагиле на 1200 учащихся.
Из-за срыва сроков строительства школы № 100 в середине июля глава города Владислав Пинаев отчитал своего заместителя по строительству и горхозяйству Владимира Юрченко и отстранил его от выполнения прочих обязанностей, отправив до 1 августа «жить» на стройплощадке учебного заведения. 16 августа стало известно о том, что мэр временно отстранил Юрченко от занимаемой должности. Комментируя отстранение своего заместителя, Владислав Пинаев назвал в качестве причины срыв работ по благоустройству города и возможный конфликта интересов, поскольку одна из подрядных организаций связана с сыном бывшего зама. От тагильчан поступил ряд жалоб касательно того, что на некоторых объектах работы не ведутся. Выяснилось, что работы на них выполняет один подрядчик. Мэр Нижнего Тагила пояснил, что сейчас проводится проверка.