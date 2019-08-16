Свердловская область практически на 100% готова к началу учебного года

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, подводя итоги видеоконференции с заместителем министра просвещения РФ Татьяной Синюгиной, рассказал, что Свердловская область была отмечена в числе регионов-лидеров по уровню готовности к учебному году.

Я рад, что мы добились такого высокого результата. Сейчас подготовка к новому учебному году завершается, уверен, что к Дню знаний уральские школы будут соответствовать всем необходимым требованиям,отметил чиновник.

Всего в этом году в Свердловской области начнут работу 1031 школа. В День знаний в них отправятся 500 тыс. юных свердловчан, из них более 55 тыс. пойдут в первый класс. Крайним сроком окончания подготовки школ региона к новому учебному году является 20 августа.

Также в этом году на территории Свердловской области начнут работу новые школы. 1 сентября свои двери откроет школа № 1 в Екатеринбурге, в течение года в эксплуатацию будут введены ещё два образовательных учреждения — школа в Каменске-Уральском на 1275 учеников и школа № 100 в Нижнем Тагиле на 1200 учащихся.