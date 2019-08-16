В Березовском на адвоката завели уголовное дело из-за пьяной езды
Сегодня, 08:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области на женщину-адвоката заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает СУ СКР по региону.
25 июля этого года женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения и была остановлена сотрудниками ГИБДД. Выяснилось, что в ноябре 2016 года автомобилистка уже привлекалась к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.
Так как свердловчанка является адвокатом, уголовное дело в отношении нее расследуется в особом порядке. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
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