В Березовском на адвоката завели уголовное дело из-за пьяной езды

25 июля этого года женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения и была остановлена сотрудниками ГИБДД. Выяснилось, что в ноябре 2016 года автомобилистка уже привлекалась к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.