В Екатеринбурге таможенники изъяли у пассажира 210 упаковок с кремами
Сегодня, 11:52ОбществоФото: Уральское таможенное управление
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В Кольцово в «зеленом коридоре» таможенники в чемодане пассажира рейса Екатеринбург-Пекин обнаружили 210 упаковок с кремами с гиалуроновой кислотой, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
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Общий вес багажа с косметикой составил более девяти килограммов. Мужчина пояснил, что посылку его попросил передать знакомый, что в ней находится — он не знал. Ровно, как и не знал, что партию товара нужно задекларировать.
Товар в настоящий момент изъят, размер наказания для пассажира определит суд.
Ранее в Кольцово у туристов изъяли две бутылки настойки с редкими змеями.
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