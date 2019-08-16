В Кушве энергетики провели рейд по должникам

В результате акции «Внимание! Должник!» у 50 неплательщиков было ограничено энергопотребление. На текущий момент сумма долга по платежам в Кушве превысила 18,5 миллиона рублей. Комплекс мероприятий, проводимых в рамках акции, позволяет сокращать размер задолженности.