В Кушве энергетики провели рейд по должникам

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представители Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд по должникам в Кушве, сообщает пресс-служба организации.
В результате акции «Внимание! Должник!» у 50 неплательщиков было ограничено энергопотребление. На текущий момент сумма долга по платежам в Кушве превысила 18,5 миллиона рублей. Комплекс мероприятий, проводимых в рамках акции, позволяет сокращать размер задолженности.
Помимо этого, на дверях неплательщиков были размещены яркие наклейки «Здесь живет должник!».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей