В Москве кафе и городские службы подали к организаторам митингов иски на 13 миллионов

Истцами выступили ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и кафе «АНКОР». В качестве ответчиков указаны Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.

«Автомобильные дороги» в исковом заявлении утверждают, что их потери составили 11 млн рублей из-за «повреждения малых архитектурных форм, элементов обустройства объектов дорожного хозяйства» и по причине «выделения грузового автомобильного транспорта в целях организации безопасности дорожного движения» в дни, когда проходили несогласованные акции протеста.

«Мосгортранс» заявил, что 27 июля из-за акции протеста «произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования». Это причинило ГУП убытки в размере 1 млн 219 тыс. рублей.

Представители кафе «АНКОР» заявили, что вынуждены были закрыть помещение на Тверской улице для того, чтобы «сохранить имущество и не причинить вреда персоналу и посетителям». Компания указала в иске ущерб в размере 552 тыс. рублей.