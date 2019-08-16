В Нижнем Тагиле директора монтажной организации будут судить за невыплату зарплаты
Сегодня, 10:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Дзержинском районе Нижнего Тагила утверждено обвинительное заключение в отношении директора ООО «Светлый город». Коммерсант обвиняется в невыплате заработной платы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
В период с декабря 2015 года по февраль 2019 года директор ООО «Светлый город», получая денежные средства за оказание услуг и имея возможность использовать их для выплаты зарплаты сотрудникам, направил их на иные нужды организации.
Фактически он задолжал шести сотрудникам зарплату за два месяца в общей сумме 384,4 тысячи рублей. С целью обеспечения выплаты долга на имущество должника наложен арест. Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей