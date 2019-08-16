В Нижнем Тагиле мужчина получил два года условно за удар приятеля ножом
Сегодня, 16:17ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В отношении жителя Нижнего Тагила Константина А., Дзержинским районным судом вынесено обвинительное заключение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Преступление произошло 1 мая 2019 года в коллективном саду № 6 Уралвагонзавода. Компания молодых людей распивала алкоголь на территории дачного участка. Между подсудимым и его товарищем в какой-то момент произошла ссора, перешедшая в драку. В ходе её Константин нанёс приятелю не менее двух ударов ножом в грудь.
Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и возместил пострадавшему моральный ущерб. Следствие просило для Константина реальный срок, но суд назначил мужчине два года условно с испытательным сроком два года.
16 августа в Нижнем Тагиле в квартире жилого дома на улице Черноморская в ходе ссоры на почве ревности была зарезана 25-летняя девушка. Против её молодого человека возбуждено уголовное дело.
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