В Нижнем Тагиле мужчина получил два года условно за удар приятеля ножом

Преступление произошло 1 мая 2019 года в коллективном саду № 6 Уралвагонзавода. Компания молодых людей распивала алкоголь на территории дачного участка. Между подсудимым и его товарищем в какой-то момент произошла ссора, перешедшая в драку. В ходе её Константин нанёс приятелю не менее двух ударов ножом в грудь.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и возместил пострадавшему моральный ущерб. Следствие просило для Константина реальный срок, но суд назначил мужчине два года условно с испытательным сроком два года.