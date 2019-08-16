В Нижнем Тагиле стартовала запись детей в учреждения допобразования
С 15 августа в Нижнем Тагиле началась запись детей в возрасте от 5 до 18 лет в учреждения дополнительного образования, сообщает администрация города.
Впервые запись в учреждения ведется на основании именного сертификата. Записать детей в кружки можно до 15 сентября. При наличии свободных мест также это можно будет сделать в течение всего года. Подать заявление можно привычным способом — в учреждении допобразования, либо через «Портал персонифицированного дополнительного образования Свердловской области».
В настоящий момент сертификат не распространяется на учреждения культуры, физической культуры и спорта. Получить более подробную информацию можно у специалистов управления образования по телефонам: 8(3435)36-36-87 (Татьяна Викторовна Басова) и 8(3435) 47-81-14, доб. 211 (Ольга Анатольевна Казакова).
По данным на 15 августа, сертификаты оформили 8,6 тысячи тагильчан, активировано 4,7 тысячи сертификатов.