В Нижнем Тагиле стартовала запись детей в учреждения допобразования

Впервые запись в учреждения ведется на основании именного сертификата. Записать детей в кружки можно до 15 сентября. При наличии свободных мест также это можно будет сделать в течение всего года. Подать заявление можно привычным способом — в учреждении допобразования, либо через «Портал персонифицированного дополнительного образования Свердловской области».