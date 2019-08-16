Поселок на Урале остался без воды из-за банкротства ресурсоснабжающей организации

В июне 2019 года в посёлке сломались два насоса на скважинах. Из-за этого в дневное время отсутствовало холодное водоснабжение в домах по улицам Дружбы, Свердлова, Кипучий Ключ, Династии Деменшиных, Молодежная, Мира и переулку Садовому. В ходе проверки было установлено, что основная ресурсоснабжающая организация поселка была признана банкротом. Другая ресурсоснабжающая организация по договору аренды приняла во временное пользование скважины, но не смогла незамедлительно устранить технические сбои в оборудовании.