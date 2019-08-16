В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Соответствующее предложение направлено в Госдуму. Согласно ему, владельцев собак может ждать штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест или обязательные работы.

Правозащитник полагает, что введение штрафа обеспечит безопасность граждан и защитит их от нападения потенциально опасных животных. Он предлагает законодательно закрепить изменение, внеся в Административный кодекс статью «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак». Перечень опасных собак уже принят правительством России.