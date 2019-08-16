В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
Сегодня, 10:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести штраф за выгул опасных собак без поводка и намордника, сообщает RT.
Соответствующее предложение направлено в Госдуму. Согласно ему, владельцев собак может ждать штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест или обязательные работы.
Правозащитник полагает, что введение штрафа обеспечит безопасность граждан и защитит их от нападения потенциально опасных животных. Он предлагает законодательно закрепить изменение, внеся в Административный кодекс статью «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак». Перечень опасных собак уже принят правительством России.
Напомним, в Нижней Салде двоих детей покусала овчарка, убежавшая за территорию частного дома.
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