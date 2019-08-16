В Свердловской области четыре деревни оказались в изоляции из-за сгоревшего моста
Сегодня, 21:57ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Таборинском районе Свердловской области сгорел деревянный мост, который обеспечивал сообщение с четырьмя деревнями, сообщает «Уралинформбюро». Отрезанными от «большой земли» оказались 138 человек.
Инцидент произошёл вечером 15 августа. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, были повреждены опорные и поперечные конструкции 90-метрового моста. В течение 15 минут огнеборцы погасили пламя.
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Комиссия из главы Таборинского района и специалистов ДРСУ обследовала мост и приняла решение ограничить движение по нему. Теперь по мосту можно будет ездить только автомобилям экстренных служб.
От остальных дорог, в результате, оказались отрезаны деревни Добрино (66 человек), Мочалка (15 человек), Торомка (41 человек) и Емельяшевка (16 человек). По словам главы района, жизнеобеспечение населения не нарушено.
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