В Свердловской области четыре деревни оказались в изоляции из-за сгоревшего моста

Инцидент произошёл вечером 15 августа. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, были повреждены опорные и поперечные конструкции 90-метрового моста. В течение 15 минут огнеборцы погасили пламя.

Комиссия из главы Таборинского района и специалистов ДРСУ обследовала мост и приняла решение ограничить движение по нему. Теперь по мосту можно будет ездить только автомобилям экстренных служб.