В Свердловской области директор УК осужден за установку нелицензионных программ
Сегодня, 11:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Генеральный директор ООО «Муниципальная управляющая компания «Уютный город» Николай Черданцев признан виновным в нарушении авторских прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что директор не проконтролировал использование на компьютерах организации нелицензионного программного обеспечения Корпорации «Microsoft» и ООО «1С-Софт». В результате незаконных действий компаниям причинен ущерб не менее, чем на 365 тысяч рублей.
Черданцев признан виновным, ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно. Кроме того, он в полном объеме возместил ущерб.
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