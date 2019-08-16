Виновник ДТП на Малышева в Екатеринбурге может быть сыном влиятельного силовика

Как пишет издание, молодой человек может быть сном помощника командующего войсками Уральского округа ВНГ РФ по финансово-экономической работе – начальника финансового отдела управления.

В пресс-службе Росгвардии от комментария отказались из-за того, что по закону информацию о военнослужащих нельзя разглашать.

Напомним, что водителя KIA, которая 4 августа протаранила четыре автомобиля на перекресте, арестовали 13 августа. В ДТП погибли два человека.