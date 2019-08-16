Виновник ДТП на Малышева в Екатеринбурге может быть сыном влиятельного силовика
Сегодня, 20:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Екатеринбуржец, который устроил ДТП на Малышева, может быть сыном высокопоставленного сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник.
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Как пишет издание, молодой человек может быть сном помощника командующего войсками Уральского округа ВНГ РФ по финансово-экономической работе – начальника финансового отдела управления.
В пресс-службе Росгвардии от комментария отказались из-за того, что по закону информацию о военнослужащих нельзя разглашать.
Напомним, что водителя KIA, которая 4 августа протаранила четыре автомобиля на перекресте, арестовали 13 августа. В ДТП погибли два человека.
После аварии в соцсетях писали, что водитель был пьян или под воздействием наркотиков, однако проведенная экспертиза показала обратное.
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