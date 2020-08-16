Нарушения заводов и предприимчивые маги. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Нарушения заводов и предприимчивые маги. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

О нарушениях сразу на нескольких тагильских предприятиях стало известно на этой неделе. Роструд выявил задержку зарплаты на ВГОКе, размер задолженности перед 2 349 сотрудниками за декабрь прошлого года составил 43 миллиона рублей, а в феврале этого задержка средств составила от семи до 17 дней.

Деньги работникам задерживали также на УЗП. Там нарушили законодательство при выплате отпускных.

А ЕВРАЗ НТМК нарушил природоохранное законодательство. К такому выводу пришла природоохранная прокуратура в ходе проверки по обращению эколога Андрея Волегова. Дело в том, что на базе отдыха предприятия находится стрельбище, и свинцовая дробь попадает в воду и загрязняет Верхний Прудок и Черноисточинское водохранилище.

Природоохранное законодательство не соблюдал и «Водоканал-НТ», это также выявлено в ходе проверки надзорного ведомства. В период с 2017 по 2020 годы ресурсоснабжающая организация не проводила обеззараживание стоков от возбудителей паразитарных заболеваний на Западной системе очистных сооружений.

Вторгшаяся в нашу жизнь пандемия заставила многих искать новые пути заработка. Не отстают и поставщики магических услуг. Теперь они готовы предложить защиту от коронавируса и даже коронавирусную порчу. А режим самоизоляции только упростил им работу, развернуть магический салон можно прямо в интернете, а в личном приеме отказать под предлогом заботы о своем здоровье и здоровье клиентов.

Продолжаем вспоминать преступления минувших лет. На этот раз рассказываем историю тагильчанки Дарьи Зембицкой, убитой бывшим мужем из ревности.

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