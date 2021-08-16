Автомобильные мойки как вид бизнеса: мойки самообслуживания

Каждый автолюбитель стремится содержать свою машину в чистоте в любое время года. Поэтому услуги автомоек пользуются спросом всегда.

Если вы решили открыть автомойку, то нужно знать, что автомойки бывают разных видов: Ручная мойка. Все мойка осуществляется рабочими. В услугу таких моек входит: чистка салона, мойка двигателя, полировка кузова и салона, чернение шин и т. д. Такая мойка потребует значительного свободного времени клиента и значительных усилий рабочих.

Бесконтактная мойка. На мытье машины на такой мойке уходит приблизительно 10 минут. Мойка осуществляется с применением специального моющего средства, которое наносится в виде пены и спустя время смывается. Недостатком такого способа может стать некачественный состав моющего средства, которое может не справиться со всеми видами грязи на автомобиле.

Портальная мойка. Мойка данного типа потребует значительных вложений. Так как потребуется поиск, покупка или аренда помещения, которое необходимо оборудовать специальными моечными установками со щетками. Портальная мойка должна быть полностью автоматизированной. Производительность – от 12-100 автомобилей за час. Для быстрой окупаемости желательно, чтобы помещение находилось в таком месте, где проезжает множество автомобилей, среди гипермаркетов, рынков, АЗС, СТО, автопарков и т. д.

Автоматическая. Существенное преимущество – высокая производительность работы. Да, экономия времени – преимущество, но приходится чем-то жертвовать, и в данном случае это – качество мойки. Связано это с тем, что щетки не всегда могут проникнуть там, где это необходимо, они имеют свойство изнашиваться и не всегда их возможно заменить сразу. Поэтому во время мойки поверхность автомобиля может быть слегка повреждена.

Сухая. В данном случае мойка автомобилей осуществляется специальными средствами, которые не требуют добавления воды.

Самообслуживания. Это, пожалуй, самый беспроигрышный вариант вложения в автомоечный бизнес. Никто не помоет машину более качественно, чем сам водитель. Но не всегда есть возможность сделать это во дворе собственного дома, особенно в больших городах. Это дало толчок развитию моек самообслуживания. Мойка самообслуживания: основные преимущества Нет необходимости найма большого числа рабочих.

Нет необходимости расчета и выплаты заработной платы.

Нет необходимости больших вложений.

Нет сложного оборудования.

Привлекательность для автовладельцев.

Низкая конкуренция.

Всесезонность. С чего начать Для начала надо определиться с земельным участком. Принять решение приобрети землю или взять в аренду. В зависимости от количества постов площадь автомойки должна быть от 100-650 м2. Затем необходимо оформить и провести коммуникации: воду, канализацию, электричество. Далее следует строительство боксов или навесов. Конструкция данного сооружения должна быть надежной, долговечной и эстетичной. Помните, что она будет постоянно подвергаться химическому воздействию, перепаду температур и т. д. Продумайте систему обогрева помещений, чтобы в зимнее время пользования на машинах и на полу не образовывалась наледь. Следом идет самое главное – покупка и доставка оборудования. Не забывайте о погодных условиях и перепадах температур в том регионе, где вы планируете открытие мойки. Автомойки самообслуживания рассчитаны на функционирование в пределах -20 °С. Выбирайте оборудование, способное выдержать резкие перепады температур. Обязательно рассчитайте предварительную проходимость машин в месте, где панируете открыть автомойку. Помните, что все аппараты имеют свой ресурс эксплуатации. Автомоечный комплекс представлен металлической рамой. На ней установлено необходимое оборудование, которое состоит: из аппарата высокого давления. Это основной механизм для подачи воды;

специализированных шлангов для подачи воды под высоким давлением;

дозатора шампуня;

насосов низкого давления и магистрали для пенной мойки;

водных и пенных пистолетов с креплениями;

бака для воды. Объем зависит от количества постов автомойки;

управляющего терминала;

кабелей управления;

поворотных консолей для ускорения процесса мойки грузовых авто. Один автомоечный комплекс должен обладать хотя бы минимальным набором функций: Холодная вода.

Горячая вода.

Горячая вода с порошком (шампунем).

Горячий воск.

Осмос. Количество автомоечных комплексов будет зависеть от площади, на которой вы планируете обустроить мойку. На площадь около 250 м2 нужно как минимум 2 поста. На рынке достаточно компаний, которые предлагают оборудование. Оно может быть как отечественное, так и европейское. Но зачастую под видом качественного товара предлагается как раз обратное. Доверяйте профессионалам в этой сфере и вкладывайте свои средства правильно. Одним из лучших производителей в отрасли является компания Nerta-SW. Производит и строит мойки самообслцживания с 2005 года. Помните, что экономия на оборудовании может повлечь его частый ремонт, простой, а следовательно, убыточность. На правах рекламы

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