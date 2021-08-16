Автомобильные мойки как вид бизнеса: мойки самообслуживания

Если вы решили открыть автомойку, то нужно знать, что автомойки бывают разных видов:
Для начала надо определиться с земельным участком. Принять решение приобрети землю или взять в аренду. В зависимости от количества постов площадь автомойки должна быть от 100-650 м2. Затем необходимо оформить и провести коммуникации: воду, канализацию, электричество.
Далее следует строительство боксов или навесов. Конструкция данного сооружения должна быть надежной, долговечной и эстетичной. Помните, что она будет постоянно подвергаться химическому воздействию, перепаду температур и т. д. Продумайте систему обогрева помещений, чтобы в зимнее время пользования на машинах и на полу не образовывалась наледь.
Следом идет самое главное – покупка и доставка оборудования.
Не забывайте о погодных условиях и перепадах температур в том регионе, где вы планируете открытие мойки. Автомойки самообслуживания рассчитаны на функционирование в пределах -20 °С. Выбирайте оборудование, способное выдержать резкие перепады температур. Обязательно рассчитайте предварительную проходимость машин в месте, где панируете открыть автомойку. Помните, что все аппараты имеют свой ресурс эксплуатации.
Автомоечный комплекс представлен металлической рамой. На ней установлено необходимое оборудование, которое состоит:
Один автомоечный комплекс должен обладать хотя бы минимальным набором функций:
Количество автомоечных комплексов будет зависеть от площади, на которой вы планируете обустроить мойку. На площадь около 250 м2 нужно как минимум 2 поста.
На рынке достаточно компаний, которые предлагают оборудование. Оно может быть как отечественное, так и европейское. Но зачастую под видом качественного товара предлагается как раз обратное. Доверяйте профессионалам в этой сфере и вкладывайте свои средства правильно. Одним из лучших производителей в отрасли является компания Nerta-SW. Производит и строит мойки самообслцживания с 2005 года. Помните, что экономия на оборудовании может повлечь его частый ремонт, простой, а следовательно, убыточность.
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