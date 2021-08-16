Более 14 тысяч квадратных метров тротуаров восстановлено в Нижнем Тагиле

Порядка 14 тысяч квадратных метров тротуаров были восстановлены в Нижнем Тагиле в 2021 году в разных районах города.

Ход работ по восстановлению тротуаров оценил мэр Владислав Пинаев в ходе объезда Дзержинского района, сообщает пресс-служба администрации. Был осмотрен участок на улице Щорса. Там недавно был заасфальтирован сквозной проезд к дому № 23. С просьбой о ремонте к градоначальнику обратилась председатель совета дома. Во время встречи она попросила Владислава Пинаева обратить внимание на проезды у домов № 21 и № 22. Мэр также дал поручение главе Дзержинского района Александру Ревенко и директору МУП «Тагилдорстрой» Игорю Васильеву оценить состояние полотен и пешеходных дорожек на улицах Почтовая, Зимняя и дорог к коллективным садам. Отмечается, что в 2021 году были отремонтированы также тротуары и подъезды к соцучреждениям — поликлинике № 3, инфекционной больнице, ГБ № 1. Для последней была сделана отдельная дорожка для разделения потоков пациентов. Также были отремонтированы проезды на улицах Чернышевского, Гвардейская, Сульфатная, Жуковского, Краснознаменная, Красноармейская и проспект Ленина. Кроме того, заасфальтирован проезд вдоль ТЦ «КИТ» и межквартальные дороги на улицах Ломоносова, Совхозная, Краснодонская, Кузнецкого. По словам Владислава Пинаева, ежегодно планируется делать по несколько объектов. Напомним, что в рамках нацпроекта БКАД проводится не только ремонт дорог. Также восстанавливаются пешеходные переходы и тротуары. В этом году проводятся ремонты на 16 участках дорог.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter